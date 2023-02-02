الذهب يسجّل ذروة أكثر من 9 أشهر بعد تصريحات باول

واصلت أسعار الذهب مكاسبها الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 9 أشهر بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، واعتبرت السوق تعليقات رئيسه جيروم باول تخفيفاً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1951.79 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2022 في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3% إلى 1967.40 دولار.

وأقدم مجلس الاحتياطي الفدرالي على زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء بعد زيادات كبيرة على مدار عام، لكن باول حذر من مزيد من التشديد النقدي مشيراً في الوقت نفسه إلى إحراز تقدم في خفض التضخم، الذي قال إنه في مراحله الأولى.

ويميل الذهب إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، لأن ذلك يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وهبط مؤشر الدولار 0.3%، ويؤدي ضعف العملة الأميركية لجعل السبائك المسعرة بها أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت فضية في المعاملات الفورية 0.8% إلى 24.17 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوى في أسبوع.

وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1009.69 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 1665.82 دولار.