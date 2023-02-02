بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 22.9 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 22.9 نقطة ليبلغ مستوى 7330.29 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.31 في المئة.

وتم تداول 112.17 مليون سهم عبر 7098 صفقة نقدية بقيمة 33.5 مليون دينار «نحو 101.5 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6.3 نقطة ليبلغ مستوى 5620.73 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.11 في المئة من خلال تداول 59.11 مليون سهم عبر 2719 صفقة نقدية بقيمة 7.5 مليون دينار «نحو 22.7 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 29.6 نقطة ليبلغ مستوى 8160.04 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.36 في المئة من خلال تداول 53 مليون سهم عبر 4279 صفقة بقيمة 26 مليون دينار «نحو 78.7 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 1.09 نقطة ليبلغ مستوى 5708.56 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.02 في المئة من خلال تداول 44.2 مليون سهم عبر 1607 صفقات نقدية بقيمة 5.7 مليون دينار «نحو 17.2 مليون دولار».

وكانت شركات «تحصيلات» و«كفيك» و«منشآت» و«الإنماء» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«وطني» و«أجيليتي» و«أعيان» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «التقدم» و«سنام» و«معادن» و«فيوتشر كيد» الأكثر انخفاضاً.