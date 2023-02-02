اقتصاد

وزير النفط يؤكد التزام الكويت التام بقرارات «أوبك +» الضامنة لأمن امدادات أسواق الطاقة

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة

• الملا: القرار من شأنه دعم توازن واستقرار السوق

(كونا) – أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا اليوم الخميس التزام دولة الكويت التام بالقرارات التي تتخذها مجموعة (أوبك +) والتي تضمن أمن الامدادات في أسواق الطاقة العالمية.

جاء ذلك في تصريح للوزير الملا نقله بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الـ47 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) والذي عقد يوم أمس الأربعاء.

وأشاد الملا بقرار مجموعة (أوبك +) الاستمرار باتفاق خفض الانتاج إذ يستمر العمل به حتى نهاية العام الحالي مؤكدا أن هذا القرار من شأنه دعم توازن واستقرار السوق.

وشدد على أن (أوبك +) تتابع بشكل حثيث معطيات السوق النفطية والبيانات الاقتصادية العالمية لما فيه مصلحه استقرار السوق.

وضم الوفد إلى جانب الوزير الملا محافظ الكويت لدى منظمة (أوبك) محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة (أوبك) الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح. 

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«النفط الكويتي» يرتفع 1.47 دولار ليبلغ 83.17 دولاراً للبرميل

منذ 3 أسابيع

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 16.7 نقطة

نوفمبر 23, 2022

استقرار أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في عامين

سبتمبر 23, 2022

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع

أكتوبر 4, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى