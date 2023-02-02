«Shell» البريطانية تحقق أعلى أرباح سنوية على الإطلاق

حققت شركة النفط البريطانية «Shell» أعلى أرباح سنوية لها على الإطلاق، مدعومة بالارتفاع الشديد في أسعار الوقود الأحفوري والطلب القوي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، حسبما أعلنت الشركة اليوم الخميس.

وأعلنت الشركة عن أرباح معدلة بلغت 39.9 مليار دولار للعام 2022 بأكمله، ويتجاوز هذا الرقم بشكل كبير الـ28.4 مليار دولار التي حققتها «Shell» عام 2008، حيث قالت الشركة إنه كان الرقم القياسي السنوي للشركة، كما أنه أكثر من ضعف أرباح الشركة للعام 2021 بأكمله والبالغة 19.29 مليار دولار.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته Refinitiv أن يبلغ صافي أرباح العام 2022 الصافي 38.3 مليار دولار.

في الربع الأخير من عام 2022، أعلنت شركة «Shell» عن أرباح معدلة بقيمة 9.8 مليار دولار.

كما أعلنت الشركة عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 4 مليارات دولار.

وجاءت النتائج على خطى الأرباح السنوية التاريخية لشركات النفط الأميركية العملاقة إكسون موبيل وشيفرون، حيث من المتوقع أن تحقق أكبر شركات النفط والغاز في الغرب أرباحاً مجمعة بنحو 200 مليار دولار لهذا العام، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

وقالت شركة «Shell» الشهر الماضي إنها تتوقع أن تتكبد خسائر بقيمة ملياري دولار للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 نتيجة للضرائب الجديدة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وارتفعت أسهم الشركة المدرجة في لندن بنحو 1% منذ بداية العام.