إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق والرصاص اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي نابلس وقلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، أثناء مسيرات مناهضة للاستيطان.

وأفادت مصادر محلية، بأن مسيرة من أهالي بلدة بيتا والقرى المجاورة جنوب نابلس على جبل صبيح انطلقت رافضة إقامة بؤرة إفيتار الاستيطانية، وسط هتافات تضامنا مع الأسرى ورفضا لاعتقال المتضامن جوناثان بولاك الذي اعتقل على مفرق بيتا الاسبوع الماضي.

وقالت المصادر إن مواجهات اندلعت في محيط جبل صبيح، أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق.

وفي سياق متصل، اشتعلت مواجهات أخرى في قرية بيت دجن شرقا؛ بعد انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان على أرض البلدة، وقمعت قوات الاحتلال المسيرة بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، إثر خروج المسيرة الأسبوعية بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية، وتوجهت لمدخل القرية المغلق.

وذكرت المصادر، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم منذ 11عاما مواجهات أسبوعية بين سكانها وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وينظم أبناؤها مسيرات أسبوعية بعد صلاة الجمعة احتجاجا على إغلاق المدخل الرئيسي للقرية منذ سنوات.