دوليات

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية 

منذ 4 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

(كونا) – استشهد شاب فلسطيني بعد أن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه مساء اليوم الجمعة بالقرب من حاجز حوارة العسكري جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية في بيان إن الشهيد هو عبدالله قلالوة «26 عاماً» من بلدة الجديدة قرب مدينة جنين.
وأضافت الهيئة أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد لمدة قصيرة ومن ثم سلمته لطواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وتم نقله الى مستشفى رفيديا.
وباستشهاد قلالوة يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى 36 بينهم ثمانية أطفال ومسنة. 

منذ 4 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة

منذ 5 ساعات

أميركا تحظر بيع معدات هواوي حفاظاً على الأمن

نوفمبر 26, 2022

زلزال قوي يضرب إيران.. وإصابة أكثر من 500 شخص بجروح

أكتوبر 5, 2022

العراق ينفي وجود محاكم «زواج المثليين»

ديسمبر 26, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى