استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية 

(كونا) – استشهد شاب فلسطيني بعد أن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه مساء اليوم الجمعة بالقرب من حاجز حوارة العسكري جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية في بيان إن الشهيد هو عبدالله قلالوة «26 عاماً» من بلدة الجديدة قرب مدينة جنين.

وأضافت الهيئة أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد لمدة قصيرة ومن ثم سلمته لطواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وتم نقله الى مستشفى رفيديا.

وباستشهاد قلالوة يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى 36 بينهم ثمانية أطفال ومسنة.