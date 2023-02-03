دوليات

الاتحاد الأوروبي يعقد أول قمة له مع أوكرانيا منذ الحرب الروسية

منذ ساعة واحدة
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(كونا) – يعقد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أول قمة له مع أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في 24 فبراير من العام الماضي في مسعى للتشديد على مواصلة دعمه لكييف.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي قبيل انطلاق القمة في كييف إن الكتلة المكونة من 27 دولة ستواصل دعمها لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وخاطب الشعب الأوكراني قائلا “لن نتوانى عن عزمنا.. سندعمكم أيضا في كل خطوة على الطريق في رحلتكم إلى الاتحاد الأوروبي”.

وأشار الى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيجتمعان مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

يذكر أن هذه هي القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في 24 فبراير من العام الماضي والأولى أيضا منذ منح أوكرانيا ترشيحا لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي. 

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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