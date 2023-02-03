اقتصاد

الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعراً أمام الجنيه المصري 

منذ 3 ساعات
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ارتفعت أسعار العملات العربية، اليوم، أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي الأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات الأسبوع.

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم فى البنك الأهلي ارتفاعا، حيث بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري أعلى العملات العربية سعرا 95.49 جنيه للشراء و99.21 جنيه مقارنة بـ97.77 جنيه مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي بارتفاع 1.44 جنيه.

وارتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهلا تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 8.02 جنيه للشراء و8.05 جنيه للبيع مقارنة 7.94 جنيه بزيادة 11 قرشا.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستهلا تعاملات الجمعة في البنك الأهلي 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع مقارنة 8.12 جنيه بارتفاع 11 قرشا.

ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليه الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمياً .

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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