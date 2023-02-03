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الصين: استئناف السفر بشكل كامل مع هونغ كونغ وماكاو 6 فبراير الجاري 

منذ ساعتين
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(كونا) – أعلنت الصين اليوم الجمعة استئناف السفر وحركة الافراد بشكل كامل بين البر الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو اعتبارا من السادس من فبراير الجاري.

وقالت صحيفة (غلوبال تايمز) الحكومية إن بكين قررت استئناف الجولات الجماعية وإلغاء قيود تحدد حركة الأفراد بين البر الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو.

ونقلت عن مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو القول إن الأشخاص الذين يدخلون البر الرئيسي الصيني من المنطقتين الإداريتين وليس لديهم سجل سفر لبلد أجنبي أو مناطق خارجية أخرى في غضون سبعة أيام لن يحتاجوا إلى تقديم نتائج اختبار سلبي لفحص (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وأوضح أنه بالنسبة للزائرين الذين لديهم مثل هذا السجل في السفر فإن منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين ستكونان مسؤولتين عن التحقق من نتائج اختبارات فحص (كورونا) التي حصلوا عليها في غضون 48 ساعة قبل دخول البر الرئيسي موضحا أنه يمكن للذين لديهم نتائج سلبية دخول البر الرئيسي.

وأشار إلى أنه اعتبارا من السادس من فبراير لن يطلب من جميع القادمين من الخارج إلى هونغ كونغ تقديم سجلات التطعيم مع إعادة فتح الجزيرة بالكامل.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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