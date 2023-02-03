اقتصاد

«الفاو»: تراجع أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر العاشر على التوالي

منذ 32 دقيقة
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انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة “فاو” التابعة للأمم المتحدة في يناير للشهر العاشر على التوالي ليسجل الآن انخفاضا بنحو 18% عن أعلى مستوى سجله في مارس الماضي بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت المنظمة إن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، سجل 131.2 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقارنة مع 132.2 نقطة لشهر ديسمبر .

وتعد هذه أقل قراءة منذ سبتمبر 2021.

وتم تعديل رقم ديسمبر الماضي بالخفض عن التقدير السابق البالغ 132.4 نقطة.

 

وقالت الفاو إن انخفاض أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر ساعد على تراجع المؤشر، بينما ظلت أسعار الحبوب واللحوم مستقرة إلى حد كبير.
              
وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، رفعت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2022 إلى 2.765 مليار طن من تقدير سابق قدره 2.756 مليار طن.

منذ 32 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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