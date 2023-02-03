دوليات

«النواب» الأمريكي يعزل النائبة المسلمة إلهان عمر.. لانتقادها الكيان الصهيوني

منذ 3 ساعات
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علقت النائبة الديمقراطية إلهان عمر، على قرار مجلس النواب الأمريكي عزلها من لجنة الشؤون الخارجية، بسبب تصريحات سابقة حول الكيان الصهيوني، والتي تم وصفها في واشنطن باعتبارها «معادية للسامية»، وقالت إن القرار لن يغير من انتقادها لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية أو سياسة الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين.
وكتبت إلهان عمر عبر حسابها بموقع تويتر، الجمعة، متحدية القرار: «لن يتغير انتقادي لسياستنا الخارجية أو سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، أو سياسة أي دولة أجنبية، كشخص عانى ويلات الحرب والاضطهاد، فإن مناصرتي ستكون دائماً لأولئك الذين يعانون بسبب تصرفات الحكومات».
وصوت مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، لمصلحة عزل النائبة المسلمة إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، حيث أيد 218 نائباً جمهورياً قرار عزل عمر من اللجنة، بينما عارضه جميع النواب الديمقراطيين، البالغ عددهم 211.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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