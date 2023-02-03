اقتصاد

ثروة زوكربيرغ تقفز بأكثر من 12 مليار دولار في يوم واحد

منذ 5 ساعات
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• سجلت أكبر مكاسب يومية منذ طرح «فيسبوك» في مايو 2012

• ليحتل حالياً المرتبة السادسة عشرة بين أثرياء العالم وفقًا لـ«فوربس»

حقق مارك زوكربيرغ مؤسس “ميتا بلاتفورمز” أكبر مكاسب يومية في تاريخه منذ طرح “فيسبوك” في مايو 2012.

ومع ارتفاع سهم “ميتا” بنسبة 23٪؜ بعد يوم من إعلان أرباحها الفصلية، ارتفعت ثروة “زوكربيرج” بمقدار 12.4 مليار دولار أمس الخميس عند 67.6 مليار دولار.

وكان زوكربيرغ واحدا من أغنى عشرة أشخاص في العالم لمدة سبع سنوات تقريبًا، لكنه تراجع من ذلك الترتيب الخريف الماضي عندما تراجع سهم “ميتا” بسبب انخفاض إيرادات الإعلانات، وتزايد المنافسة.

ويحتل حاليًا المرتبة السادسة عشرة بين أثرياء العالم، وفقًا لترتيب “فوربس”، مرتفعًا من المرتبة الثانية والعشرين.

منذ 5 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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