روسيا تنفي وجود عرض أميركي للتسوية بشأن أوكرانيا 

(كونا) – نفت الرئاسة الروسية اليوم الجمعة وجود عرض امريكي للتسوية يقضي بتخلي أوكرانيا عن 20 بالمئة من أراضيها مقابل السلام مع روسيا.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للانباء عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف قوله ان “ترويج هذه الاشاعات تضليل” نافيا كذلك انباء عن قيام رئيس جهاز الاستخبارات الامريكية (سي أي ايه) وليام بيرنز بزيارة سرية إلى موسكو الشهر الماضي.

وأكد بسكوف ان “القوات الروسية تضمن بشكل كامل امن شبه جزيرة القرم وسلامتها وان الجهود تتجه لضمان امن منطقة دونباس”.

يذكر ان أقاليم دونيتسك ولوغانسك وزباروجية وخيرسون التي تشكل منطقة دونباس وضواحيها أعلنت انضمامها الى روسيا في سبتمبر الماضي بعد ان صوت اغلبية سكانها في استفتاء عام لصالح هذا الخيار.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اعلن من جانبه امس انه “كلما قام الغرب بتزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى فإن القوات الروسية سترغم القوات الأوكرانية على التراجع مسافات ابعد لضمان حماية مدن دونباس”.