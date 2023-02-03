قوات الامن الفرنسية تعتقل رجلا هدد بتفجير قطار فائق السرعة 

(كونا) – أعلنت شركة النقل الوطنية الفرنسية اليوم الجمعة أن قوات الأمن الفرنسية اعتقلت رجلا هدد بشن هجوم على قطار فائق السرعة.

ونقلت محطة «بي اف ام» الاخبارية عن الشركة القول انه تم اعتقال الرجل من الشرطة الفرنسية على متن قطار متجه من مدينة كولمار شمال شرق فرنسا الى العاصمة باريس.

وتأخر القطار 90 دقيقة نتيجة تدخل قوات الأمن واحباط المحاولة بعد ان هدد الرجل بتفجير نفسه على متن القطار.

وأوضحت المحطة أنه تم اعتقال الرجل عن طريق ضابط شرطة تابع للشرطة القضائية في مولهاوس حيث كان يسافر بسلاحه كجزء من جهاز حماية السفر.