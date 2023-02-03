اقتصاد

معدل البطالة في أميركا يسجل أدنى مستوياته منذ مايو 1969 

منذ 57 دقيقة
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(كونا) – أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي، أضاف 517 ألف وظيفة في يناير الماضي فيما انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.4 في المئة مسجلا أدنى مستوياته منذ مايو 1969.
وأشارت البيانات التي أصدرها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية إلى أن نمو الوظائف كان واسع الانتشار مدفوعا بمكاسب وظيفية في مجالات الترفيه والضيافة والخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية.
وأوضحت أن معدلات التشغيل ارتفعت أيضا في الحكومة ما يعكس جزئيا عودة العمال من الإضراب.
وقالت إن معدل البطالة بلغ 3.4 في المئة في حين وصل عدد العاطلين عن العمل إلى 5.7 ملايين شخص في يناير الماضي.

منذ 57 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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