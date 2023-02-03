دوليات

هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب مدينة الغردقة المصرية

منذ ساعتين
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تعرضت مدينة الغردقة الساحلية المصرية، اليوم الجمعة، لهزة أرضية بقوة 4.2 على مقياس ريختر.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت هزة أرضية على بُعد 37 کيلومترًا شمال شرق الغردقة.

وأوضح المعهد، في بيان، أن الزلزال كان بقوة 4.23 درجة على مقياس ريختر، وخط عرض 27.50 شمالاً، وخط طول 34.07 شرقاً، وعلى عمق 800 كيلومتر.

وضرب مصر قبل نحو أسبوع، زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، كان مركزه في شرق البحر المتوسط.

وقال رئيس معهد البحوث الفلكية في مصر، الدكتور جاد القاضي، إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بقوة مركز الزلازل تبعد 502 كيلومتر من السواحل المصرية، وعلى عمق 54 كليومترًا، مشيرًا إلى أنه جارٍ عمل تفسير كامل للبيانات.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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