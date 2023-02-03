واشنطن تقدّم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ2.2 مليار دولار

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها ستقدم إلى كييف مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 2.2 مليار دولار لتعزيز قدرة القوات الأوكرانية على التصدي للغزو الروسي.

وقال البنتاغون في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن المساعدة تشتمل خصوصاً على «قدرات دفاع جوي حاسمة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سكانها، فضلاً عن مركبات مشاة مدرعة»، وذخيرة لراجمات صواريخ «هيمارس».

وأعلن البنتاغون أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي ستقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ دقيقة التصويب يبلغ مداها ضعف مدى الصواريخ التي تستخدمها كييف حالياً ضد القوات الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بات رايدر، للصحافيين، إن الحزمة الجديدة تشتمل على «جي إل إس دي بي»، وهي قنابل قطرها صغير يتم إطلاقها من الأرض وتدفعها صواريخ إلى مدى يبلغ 150 كلم، ما يمكن القوات الأوكرانية من استهداف الخطوط الخلفية للقوات الروسية ومخازن الذخيرة البعيدة من خطوط التماس.

وصاروخ «جي إل إس دي بي» الذي تصنّعه شركتا «بوينغ» الأميركية و«ساب» السويدية هو صاروخ انزلاقي مزوّد قنبلة صغيرة متّصلة به. وبحسب «ساب» فإنّ هذا الصاروخ بإمكانه إصابة هدفه، من أيّ زاوية كانت، بهامش خطأ يقلّ عن متر واحد.