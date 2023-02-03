دوليات

وزير داخلية تركيا لسفير واشنطن بأنقرة: ارفع يديك القذرتين عن بلادنا

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة

دعا وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الجمعة، في تصريح غاضب، السفير الأمريكي في أنقرة جيفري فليك، إلى أن يرفع يديه القذرتين عن تركيا، بحسب ما نقلته صحيفة «haberturk» التركية.
وأضاف أنه قال إن كل سفير أمريكي يأتي إلى تركيا يحاول إيذاءها.
ووجَّه حديثه للسفير الأمريكي الحالي فليك: «أقول له، إنني أعرف الصحفيين الذين تملي عليهم ما يكتبون.. ارفع يديك القذرتين عن تركيا».
وصعّد من لهجته أكثر ليقول: «أتوجه إليه بوضوح شديد: ارفع يديك القذرتين عن تركيا». 
وفي اتهامات أخرى لسفير واشنطن، قال وزير الداخلية التركي: «أعرف بوضوح ما فعلتموه، وما الخطوات التي اتخذتموها، وكيف تريدون إرباك تركيا.. عليك أن تزيل تلك الأقنعة المبتسمة، فكل شيء واضح».
وعبَّر عن استهجانه من أن «كل سفير أمريكي يأتي يسأل كيف يمكنني إيذاء تركيا.. لقد كانت هذه واحدة من أكبر مصائب بلادنا لسنوات عدة، إنه يجمع السفراء الآخرين، ويحاول تقديم المشورة لهم.. ويفعلون الشيء ذاته في أوروبا».
 

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

وزير التموين المصري: طرح كارت مسبوق الدفع للمواطن العادي حتى يشتري خبز التموين بسعر حر

منذ 3 أسابيع

بدء أكبر إضراب للممرضات في تاريخ بريطانيا

ديسمبر 15, 2022

مجلس التعاون يؤكد التضامن مع الأردن في مواجهة كل ما يُهدد أمنها واستقرارها

ديسمبر 19, 2022

كوريا الشمالية تُطلق صاروخين باليستيين في سابع اختبار خلال أيام

أكتوبر 9, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى