وزير داخلية تركيا لسفير واشنطن بأنقرة: ارفع يديك القذرتين عن بلادنا

دعا وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الجمعة، في تصريح غاضب، السفير الأمريكي في أنقرة جيفري فليك، إلى أن يرفع يديه القذرتين عن تركيا، بحسب ما نقلته صحيفة «haberturk» التركية.

وأضاف أنه قال إن كل سفير أمريكي يأتي إلى تركيا يحاول إيذاءها.

ووجَّه حديثه للسفير الأمريكي الحالي فليك: «أقول له، إنني أعرف الصحفيين الذين تملي عليهم ما يكتبون.. ارفع يديك القذرتين عن تركيا».

وصعّد من لهجته أكثر ليقول: «أتوجه إليه بوضوح شديد: ارفع يديك القذرتين عن تركيا».

وفي اتهامات أخرى لسفير واشنطن، قال وزير الداخلية التركي: «أعرف بوضوح ما فعلتموه، وما الخطوات التي اتخذتموها، وكيف تريدون إرباك تركيا.. عليك أن تزيل تلك الأقنعة المبتسمة، فكل شيء واضح».

وعبَّر عن استهجانه من أن «كل سفير أمريكي يأتي يسأل كيف يمكنني إيذاء تركيا.. لقد كانت هذه واحدة من أكبر مصائب بلادنا لسنوات عدة، إنه يجمع السفراء الآخرين، ويحاول تقديم المشورة لهم.. ويفعلون الشيء ذاته في أوروبا».

