أميركا تسقط المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية

نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في اسقاط المنطاد الصيني الذي دخل الأجواء الأمريكية مؤخرًا.

وقالت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة نجحت في اسقاط المنطاد في المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولاينا الجنوبية.

وكانت الصين قد زعمت أن المنطاد الذي تم رصده فوق المجال الجوي الأمريكي، كان منطادًا مدنيًا يستخدم بشكل أساسي في أبحاث الأرصاد الجوية، وإن المنطاد لديه قدرة محدودة على التوجيه الذاتي وانحرف بعيدا عن مساره المخطط له بسبب الرياح القوية، بينما أكد الجانب الأمريكي أن هدف المنطاد هو التجسس والمراقبة.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد طالبت بحل المسألة بهدوء وحذر، وشددت على أنها لا تنوي انتهاك أراضي أي دولة أو مجالها الجوي، كما لفتت إلى أنها لا تملك معلومات حاليا حول زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين.

وجاء البيان الصيني بعد عدة ساعات من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية تعقب بالون تجسس صيني فوق الأراضي الأمريكية وسط تداول للأراء بين إسقاطه أو تركه يغادر الأراضي الأمريكية.

ونقلت رويترز عن مسئولي وزارة الدفاع أن فكرة إسقاط المنطاد فوق مدن مونتانا كان مطروحا بين أروقة مسئولي وزارة الدفاع والرئيس الأمريكي جو بايدن لكن سقوط حطامه فوق المنشآت أو الأشخاص جعلهم يتراجعوا عن الفكرة، على الرغم من أن مساره يمر فوق عدد من النقاط الحساسة بما في ذلك قاعدة مالمستروم العسكرية الأمريكية.

ويأتي ذلك في وقت يشتعل فيه الخلاف بين الولايات المتحدة والصين إثر عدد من الملفات مما يجعل المواجهة السياسية بين الطرفين على أحر من الجمر.