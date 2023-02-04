البحرين تنفي تطبيق التعليم «عن بعد» خلال شهر رمضان

نفت وزارة التربية البحرينية، صحة أنباء تحدثت عن تحويل نظام الدراسة في شهر رمضان إلى التعليم «عن بعد» .

وقالت الوزارة في بيان، إنه لم يصدر عنها أي قرار يتعلق بالانتقال إلى نظام التعلم عن بعد خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة في الوقت نفسه أن نظام الحضور الفعلي مستمر.

ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى استقاء جميع المعلومات التي تتصل بالعمليات التعليمية والدوام المدرسي من خلال القنوات الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم فقط، بحسب صحيفة “البلاد” المحلية.

وكان مجلس النواب البحريني أعلن، الأربعاء، موافقته على مقترح يتعلق بتطبيق نظام “التعليم عن بعد” في جميع المدارس البحرينية بشكل مؤقت يشمل شهر رمضان القادم.