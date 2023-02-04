اقتصاد

القرصنة تنهب 4 مليارات دولار من مستثمري العملات المشفرة في 2022 

منذ ساعتين
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يعتبر العام الماضي هو أسوأ عام على الإطلاق للعملات المشفرة بسبب هجمات القراصنة والاختراقات، وفقًا لتحليلات Chainalysis الأخيرة.

وذكر التقرير أن قراصنة العملات المشفرة سرقوا 3.8 مليار دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.3 مليار دولارالمسجلة في عام 2021، وفقاً لـ «CNBC عربية».

وشهد أكتوبر أكبر عدد من هجمات القرصنة على العملات المشفرة في شهر واحد بسرقة 775.7 مليون دولار في 32 هجومًا منفصلًا.

الإستراتيجية الأكثر شيوعًا في السرقة

تمثل بروتوكولات التمويل اللامركزية – والمعروفة باسم بروتوكولات Defi – حوالي 82%، أو 3.1 مليار دولار ، من إجمالي قرصنة العملات المشفرة في عام 2022، وفقًا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن غالبية العملات الرقمية سُرقت من التطبيقات التي تتيح للمستخدمين نقل العملة المشفرة بين مجموعات مختلفة من بلوك تشين.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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