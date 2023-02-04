النفط الأميركي يتكبد خسائر أسبوعية 8%

تراجعت أسعار النفط لأقل سعر في 3 أسابيع عند تسوية تعاملات الجمعة، بفعل بيانات اقتصادية وقرارات جديدة بشأن المنتجات النفطية الروسية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.7% إلى 79.94 دولاراً للبرميل، وهو أدنى سعر تسوية منذ 11 يناير ، كما تكبد خسائر أسبوعية بنحو 7.8%.

فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي منخفضاً 3.3% إلى 73.39 دولار، وهو أقل مستوى منذ الخامس من يناير، مسجلاً خسائر أسبوعية بنسبة 7.9%.

ووافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف سعري على صادرات الديزل الروسي عند 100 دولار للبرميل.

من جانبه قال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب إن السوق لا تستطيع أن تقرر ما إذا كان ينبغي أن تكون في قلق بشأن الركود أو أكثر قلقاً من أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي شرساً فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

في سياق منفصل، أظهر تقرير الوظائف في أميركا إضافة الاقتصاد 517 ألف وظيفة الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز العام الماضي.