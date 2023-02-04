دوليات

«النواب الأميركي» يعتزم التصويت لإنهاء شرط التطعيم للمسافرين الأجانب جواً

منذ ساعتين
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قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي ستيف سكاليس إن المجلس يعتزم التصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون من شأنه أن ينهي شرط تطعيم معظم المسافرين جوا من الأجانب ضد كوفيد-19.

وتخلت إدارة الرئيس جو بايدن في يونيو عن شرطها بضرورة أن تأتي اختبارات كوفيد-19 للأشخاص الذين يصلون إلى البلاد جواً سلبية ولكنها لم ترفع شرط قيام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالتطعيم.

ويجب حالياً على الزائرين البالغين للولايات المتحدة من غير المواطنين أو المقيمين الدائمين إظهار دليل على تطعيمهم قبل الصعود للطائرة مع بعض الاستثناءات المحدودة.

وقالت رابطة السفر الأميركية يوم الخميس إنها «تدعم منذ فترة طويلة إلغاء هذا الشرط ولا ترى أي سبب للانتظار حتى انتهاء لحالة الطوارئ الصحية العامة في مايو – خاصة وأن الزوار المحتملين يخططون للسفر في فصلي الربيع والصيف».

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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