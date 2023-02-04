دوليات

روسيا: حرق نسخ من المصحف الشريف عمل همجي وتعبير عن الكراهية

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة

(كونا) – وصف المجلس الفيدرالي الروسي «المجلس الأعلى في البرلمان» اليوم السبت، إقدام متطرفين على حرق نسخ من المصحف الشريف بأنه «عمل همجي وتعبير عن الكراهية»، فيما أعرب عن استنكاره لعدم إدانة الحكومات والبرلمانات في أوروبا ممارسات المتطرفين.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن رئيسة المجلس فالنتينا ماتفيينكو القول إن حرق نسخ من المصحف الشريف «يشكل حالة صادمة ليس فقط للمسلمين بل لاتباع الأديان الأخرى أيضاً في روسيا».

ودعت البرلمانيين الأوروبيين الى ادانة حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من الدول الأوروبية ومحاسبة المسؤولين عن القيام بهذه الممارسات.

وطالبت ماتفيينكو بـ«الادانة العلنية لممارسات المتطرفين باعتبارها مظهرا من مظاهر التعصب الديني واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المسلمين وتابعي الأديان الأخرى».

وشهدت السويد والدنمارك وهولندا في الآونة الأخيرة حوادث لحرق نسخ من المصحف الشريف من قبل شخصيات يمينية متطرفة بينهم المتطرف الدنماركي راسموس بالودان.

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان

ديسمبر 31, 2022

جنوب أفريقيا.. الرئيس ينشر الجيش لتأمين محطات الطاقة

ديسمبر 19, 2022

الأردن.. فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن 10 أشخاص تحت أنقاض المبنى المنهار

سبتمبر 14, 2022

«الفيدرالي» الروسي يصادق على اتفاقيات ضم 4 أقاليم إلى روسيا 

أكتوبر 4, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى