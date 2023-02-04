روسيا: حرق نسخ من المصحف الشريف عمل همجي وتعبير عن الكراهية

(كونا) – وصف المجلس الفيدرالي الروسي «المجلس الأعلى في البرلمان» اليوم السبت، إقدام متطرفين على حرق نسخ من المصحف الشريف بأنه «عمل همجي وتعبير عن الكراهية»، فيما أعرب عن استنكاره لعدم إدانة الحكومات والبرلمانات في أوروبا ممارسات المتطرفين.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن رئيسة المجلس فالنتينا ماتفيينكو القول إن حرق نسخ من المصحف الشريف «يشكل حالة صادمة ليس فقط للمسلمين بل لاتباع الأديان الأخرى أيضاً في روسيا».

ودعت البرلمانيين الأوروبيين الى ادانة حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من الدول الأوروبية ومحاسبة المسؤولين عن القيام بهذه الممارسات.

وطالبت ماتفيينكو بـ«الادانة العلنية لممارسات المتطرفين باعتبارها مظهرا من مظاهر التعصب الديني واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المسلمين وتابعي الأديان الأخرى».

وشهدت السويد والدنمارك وهولندا في الآونة الأخيرة حوادث لحرق نسخ من المصحف الشريف من قبل شخصيات يمينية متطرفة بينهم المتطرف الدنماركي راسموس بالودان.