مجلس الأمة.. 13 رسالة واردة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 13 رسالة واردة جاءت على النحو التالي:

1- رسالة من سمو ولي العهد يقدر فيها شكر رئيس وأعضاء مجلس الأمة لصدور مرسوم العفو عن شريحة من المواطنين بناء على الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد.

2- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم (33) عن الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (16) الى المادة الثانية من القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إلى لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.

3- رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين وبرغبات بشأن الجمع بين الدراسة والوظيفة الى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.

4- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متضمن نتائج الفحص والمراجعة والمراقبة والتحقق من جميع القرارات والإجراءات التعاقدية والفنية التي أبرمتها وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والجهات ذات الصلة بشأن صيانة الطرق وتفاصيلها الواردة بنص الرسالة، على ان يرفع الديوان التقرير لمجلس الامة في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ التكليف.

5- رسالة من مجموعة من اعضاء مجلس الامة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالتحقيق في مصاريف مشاركة دولة الكويت في معرض (اكسبو 2020) الذي أقيم بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة وأسباب ارتفاع التكلفة وتحديد أوج الصرف.

6- رسالة من عضو مجلس الامة د. حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة اسباب تكرار تلف الشوارع والطرق في البلاد.

7-رسالة من عضو مجلس الامة د. حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة تدني المستوى التعليمي وبيان الحلول اللازمة للقضاء على ظاهرة الغش في المدارس.

8- رسالة من عضو مجلس الامة عالية الخالد تطلب فيها ان تزود الحكومة مجلس الامة بإجراءاتها حول العجز المتوقع في امدادات الطاقة الكهربائية خلال فترة الصيف وبيان الاحتياج المقدر مع التوقعات المستقبلية خلال اسبوعين.

9- رسالة من عضو مجلس الامة صالح عاشور يطلب فيها من المجلس اصدار توصية بإلغاء قرارات الوزراء الصادرة بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن وقف النقل والندب والاعارة بين الجهات الحكومية.

10- رسالة من عضو مجلس الامة احمد لاري يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث كوارث الشوارع والطرق مع وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البر.

11- رسالة من عضو مجلس الامة د. عبد العزيز الصقعبي يطلب فيها احالة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديل نمط ميزانية بعض الجهات ذات الميزانية المستقلة لتتناسب مع قواعد إعداد الميزانيات والرقابة على تنفيذها، الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي عملا بنص المادة (55) من اللائحة الداخلية، على ان ترفع تقريرها قبل نهاية السنة المالية الحالية.

13-رسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة يطلب فيها تمديد فترة تكليفها بموضوع قضية صندوق الجيش حتى بداية دور الانعقاد القادم، مع دمج موضوع هذا التكليف ضمن الموضوعات المكلفة بها اللجنة بقرار المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 1/11/2022.

13- رسالة من عضو مجلس الامة هاني حسين شمس يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد ببحث ظاهرة الغش وسبل القضاء عليها ووضع حلول للنهوض بالمنظومة التعليمية على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.