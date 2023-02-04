وفاة رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل عن عمر 68 عاماً 

(كونا) – غيب الموت رئيس مجلس الوزارء المصري السابق المهندس شريف اسماعيل اليوم السبت بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 68 عاما.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «أنعى بخالص الحزن والأسى رجلا فاضلا من خير رجال مصر. رجلا تجسد فيه ضمير هذه الأمة رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف اسماعيل».

وأضاف الرئيس السيسي «لقد كان الراحل رجلا عظيما بحق تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات وكان على قدر المسؤولية الصعبة».

وفي سياق متصل نعى مجلس الوزراء المصري في بيان له بخالص الحزن وعميق الأسى اسماعيل معربا عن خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل ومحبيه.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في البيان أن الراحل العظيم بذل الكثير في سبيل خدمة الوطن خلال المناصب العامة التي تولاها، مشيرا إلى أن الوطن لن ينسى هذه الاسهامات الجليلة وسيظل يذكرها بكل تقدير ووفاء وعرفان.

وولد اسماعيل في 6 يوليو 1955 وتخرج عام 1978 في كلية الهندسة قسم الميكانيكا بجامعة عين شمس وعمل في عدة وظائف إلى أن تولى منصب وزير البترول والثروة المعدنية منذ 16 يوليو 2013 وحتى 12 سبتمبر 2015.

تقلد إسماعيل منصب رئيس مجلس الوزراء المصري منذ 12 سبتمبر 2015 وحتى 5 يونيو 2018 ثم عمل مساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية.