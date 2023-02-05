دوليات

أوكرانيا: لن نستهدف روسيا بالصواريخ طويلة المدى

منذ 24 دقيقة
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أكد وزير الدفاع الأوكراني، الأحد، أن الأسلحة بعيدة المدى التي وعدت الدول الغربية بتسليمها إلى أوكرانيا لن تُستخدم لاستهداف الأراضي الروسية بل المناطق المحتلة فقط.
وقال أوليكسي ريزنيكوف خلال مؤتمر صحافي في كييف «نقول دائمًا لشركائنا إننا نلتزم بعدم استخدام الأسلحة المقدمة من الشركاء الأجانب ضد أراضي روسيا، ولكن فقط ضد وحداتها في الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا».
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم الأحد، عن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قوله إن بلاده بحاجة إلى مئات الآلاف من الطائرات المسيرة وإن العمل جار لتلبية تلك الاحتياجات.
وأشارت الوكالة إلى أن وزير الدفاع التقى أكثر من مائة من مطوري ومصنعي الطائرات بدون طيار الأوكرانيين حيث قال خلال اللقاء «في الوقت الحالي، تُقاس احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية بمئات الآلاف من الطائرات بدون طيار… يجري العمل على سد هذه الاحتياجات».

منذ 24 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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