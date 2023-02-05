دوليات

إيطاليا تحذر من اختراق إلكتروني واسع النطاق في عدد من ‏الدول من بينها الولايات المتحدة

منذ 5 دقائق
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قالت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني (‏ACN‏) في إيطاليا، اليوم الأحد، إن الآلاف ‏من خوادم الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم استُهدفت بهجوم إلكتروني من برمجيات ‏خبيثة ‏ransomware، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات الحماية العاجلة.‏

وقال روبرتو بالدوني المدير العام لـ ‏ACN‏ لرويترز إن الهجوم السيبراني سعى إلى ‏استغلال ثغرة في البرمجيات، مضيفا أنه كان على نطاق واسع، وفقاً لـ «CNBC عربية».‏

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية نقلاً عن ‏ACN، أنه تم اختراق الخوادم في دول ‏أوروبية أخرى مثل فرنسا وفنلندا وكذلك الولايات المتحدة وكندا.‏

كان من المحتمل أن تتأثر العشرات من المنظمات الإيطالية، وقد تم تحذير العديد ‏منها لاتخاذ إجراءات لتجنب حظرها من أنظمتها.‏

وأبلغ عملاء شركة ‏Telecom Italia‏ عن مشكلات في الإنترنت في وقت سابق ‏اليوم الأحد، لكن لا يُعتقد أن المسألتين مرتبطتان.‏

وأعلن مسؤولو الأمن السيبراني في الولايات المتحدة أنهم يعكفون على تقييم تأثير ‏حادث اختراق سيبراني بعد أن دقت إيطاليا ناقوس الخطر في وقت سابق بشأن ‏هجوم اختراق عالمي لخوادم الحواسب.‏

وقالت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (‏CISA‏): «‏CISA‏ تعمل ‏مع شركائها من القطاعين العام والخاص لتقييم آثار هذه الحوادث المبلغ عنها ‏وتقديم المساعدة عند الحاجة».‏

وأضافت في بيانها أن أي منظمة تتعرض لحادث يتعلق بالأمن السيبراني يجب أن ‏تبلغ عنها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي أو ‏CISA‏.‏

منذ 5 دقائق
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صورة studiopress

studiopress

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