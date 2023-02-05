الدولار الأميركي يرتفع أمام الدينار إلى 0.305 واليورو ينخفض

(كونا) – ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد بنسبة 0.23 في المئة إلى مستوى 0.305 فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 1.79 في المئة إلى مستوى 0.329 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وذكر بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني أن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 2.48 في المئة إلى مستوى 0.368 دينار والفرنك السويسري بنسبة 1.78 في المئة إلى مستوى 0.329 دينار فيمااستقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.