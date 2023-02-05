الدولار الأميركي يرتفع أمام الدينار.. واليورو ينخفض

(كونا) – ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد بنسبة 23ر0 في المئة إلى مستوى 305ر0 فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 79ر1 في المئة إلى مستوى 329ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وذكر بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني أن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 48ر2 في المئة إلى مستوى 368ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 78ر1 في المئة إلى مستوى 329ر0 دينار فيمااستقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.