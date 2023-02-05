الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لاتحاد الصحفيين العرب

(كونا) – أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد دعم بلاده الكامل لأعمال الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب وللدور المهم الذي يقوم به الاتحاد في دعم الصحافة والقارئ العربي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب برئاسة نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.

وأعرب الرئيس السيسي في هذا السياق عن التهنئة لرئيس الاتحاد وأعضاء الأمانة العامة لفوزهم في انتخابات الاتحاد التي أجريت أخيرا.

وذكر المتحدث أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا بشأن سبل تعزيز الدور الحيوي للصحافة العربية حيث أشار الرئيس السيسي إلى أن الصحافة عامة والعربية خاصة تواجه أوضاعا جديدة فرضها انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للغاية.

وأوضح الرئيس السيسي أن هذا الأمر يستلزم مواصلة الصحافة تحديث دورها باستمرار والتوازن بين مقتضيات المنافسة من جانب والعمق والموضوعية في الطرح اللذين يميزان العمل الصحفي على الجانب الآخر.

ولفت إلى أهمية العمل الصحفي في بلورة رؤى جادة وفعالة للتعامل مع التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية وعلى رأسها تحقيق السلم والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة قائلا إن الكلمة مسؤولية وأمانة كبيرة لتأثيرها في تشكيل الوعي العام والعقل الجمعي للشعوب.

وذكر المتحدث ان اللقاء تطرق أيضا إلى الأوجه المتعددة للعمل العربي المشترك والتحديات التي تواجهه وما شهدته الدول العربية خلال السنوات الأخيرة من تحديات غير مسبوقة هددت الدولة الوطنية ذاتها ككيان وطني جامع للشعب يوفر له الأمن وسبل العيش والحياة.

وأكد الرئيس السيسي في هذا الإطار أن موقف مصر ثابت بشأن القضايا العربية من إعلاء للتضامن العربي وترسيخ المؤسسات الوطنية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول مع الحرص الدائم على حسن الجوار وتعزيز روابط الاخاء والمحبة بين الشعوب العربية.

وتناول اللقاء أيضا تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية حيث أكد الرئيس السيسي أهمية العمل العربي الجماعي في التعامل مع الأزمات القائمة ودفع جهود التسوية السلمية لها.

ومن جانبهم أعرب الحضور عن تقديرهم لمكانة مصر الرائدة في العالم العربي ودورها السياسي الرشيد والمسؤول على المستويات العربية والإقليمية والدولية مؤكدين تثمينهم لما يشهدونه في مصر من تطورات تنموية ملموسة بخطى سريعة.