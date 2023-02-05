بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 6.3 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 6.3 نقطة ليبلغ مستوى 7336.66 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.09 في المئة.

وتم تداول 128.4 مليون سهم عبر 5993 صفقة نقدية بقيمة 27.6 مليون دينار «نحو 83.6 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 23.8 نقطة ليبلغ مستوى 5644.56 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.42 في المئة من خلال تداول 71.11 مليون سهم عبر 2639 صفقة نقدية بقيمة 6.9 مليون دينار «نحو 20.9 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.26 نقطة ليبلغ مستوى 8160.3 نقطة من خلال تداول 57.3 مليون سهم عبر 3354 صفقة بقيمة 20.6 مليون دينار «نحو 62.4 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 28.5 نقطة ليبلغ مستوى 5737.08 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.5 في المئة من خلال تداول 50.5 مليون سهم عبر 1708 صفقات نقدية بقيمة 5.9 مليون دينار «نحو 17.8 مليون دولار».

وكانت شركات «التقدم» و«ع عقارية» و«استهلاكية» و«متحدة» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«مشاريع» و«وطني» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «بيت الطاقة» و«ميدان» و«الإنماء» و«مراكز» الأكثر انخفاضاً.