دوليات

تركيا تنفي وجود تهديد إرهابي وشيك بعد اعتقال أعضاء في داعش

منذ ساعة واحدة
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(د ب أ) – قالت تركيا إنها لم تجد أي دليل على وجود خطط لشنّ هجوم إرهابي وشيك ضد القنصليات الأجنبية أو الكنائس أو المعابد اليهودية في إسطنبول، بعد اعتقال العديد من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، المشتبه بهم، أمس السبت.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن الاعتقالات تأتي بعد أن أصدرت قنصليات تسع دول، من بينها الولايات المتحدة، تحذيرات بشأن مؤامرة ضد أهداف غربية في أكبر مدينة في تركيا، مما دفع بعض القنصليات إلى الإغلاق المؤقت.

وقالت السلطات التركية إنها اعتقلت 15 شخصاً على صلة بتنظيم داعش بزعم أنهم يخططون لشنّ هجوم ضد قنصليتي السويد وهولندا وكذلك أماكن عبادة لغير المسلمين.

وذكر بيان مكتوب أصدره قائد شرطة إسطنبول أنه مع ذلك، لم تجد الشرطة أي مؤشر على وجود «تهديد ملموس» ضد تلك الأهداف.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد صرح بأن الدول الغربية التي أغلقت قنصلياتها مؤقتاً في تركيا أو أصدرت تحذيراً من تهديد إرهابي فعلت ذلك عمداً، حسبما ذكر. وتشمل هذه الدول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا والسويد وسويسرا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا.

منذ ساعة واحدة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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