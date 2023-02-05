دوليات

خامنئي يعفو عن بعض المعتقلين خلال الاحتجاجات

منذ ساعتين
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قال التلفزيون الرسمي في إيران، اليوم الأحد، إن المرشد الإيراني علي خامنئي، أصدر عفواً عن «عشرات الآلاف» من المسجونين، من بينهم كثيرون ألقي القبض عليهم لاتهامات لها علاقة بالأمن خلال المظاهرات المناوئة للحكومة مؤخراً.

وقالت وسائل إعلام رسمية، «سيتم العفو عن السجناء الذين لا يواجهون اتهامات بالتجسس لصالح وكالات أجنبية، أو بوجود صلة مباشرة تربطهم بعملاء في الخارج، أو بتعمد القتل أو التسبب في الإصابة، أو بالتسبب في دمار وإحراق ممتلكات الدولة أو من لا يوجد مدع خاص في قضاياهم».

وستُعلن قرارات العفو بمناسبة ذكرى قيام «الثورة» عام 1979.

وتقول وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، إن السلطات اعتقلت نحو 20 ألف شخص في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي خرجت بعد مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني وهي رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

ونفذت إيران بالفعل أحكام الإعدام في أربعة أشخاص لمشاركتهم في الاحتجاجات، مما أثار انتقادات دولية واسعة النطاق.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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