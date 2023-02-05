دوليات

رئيس أوكرانيا يُجرّد العديد من الساسة السابقين من جنسيتهم 

منذ 20 دقيقة
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(رويترز) – جرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العديد من السياسيين ذوي النفوذ السابقين من الجنسية، أمس السبت، في أحدث خطوات «لتطهير» البلاد من التيارات المؤثرة الموالية لروسيا.

وقال زيلينسكي خلال كلمته المصورة الليلية، «وقعت اليوم على الوثائق ذات الصلة لاتخاذ خطوة أخرى لحماية وتطهير دولتنا من أولئك الذين يقفون بجانب المعتدي»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ولم يذكر زيلينسكي الأسماء، لكنه قال إنهم يحملون جنسية روسية مزدوجة.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الأوكرانية، أن القائمة تضم العديد من كبار السياسيين من مكتب فيكتور يانوكوفيتش رئيس أوكرانيا الموالي لروسيا من عام 2010 إلى أن تم عزله من منصبه في عام 2014.

وذكرت وكالة أنباء «آر بي سي» الأوكرانية، أن القائمة شملت دميترو تاباتشنيك وزير التعليم والعلوم السابق، وأندريه كليوييف نائب رئيس الوزراء السابق، وفيتالي زاخارتشينكو وزير الداخلية السابق.

منذ 20 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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