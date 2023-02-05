مجلس الأمة

عبدالوهاب العيسى يسأل وزير النفط عن ارتفاع تكاليف الإنتاج النفطية

منذ ساعتين
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وجّه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا بشأن ارتفاع تكاليف الإنتاج النفطية.

ونصّ السؤال على ما يلي:

تماشياً مع خطة الدولة الرامية إلى إصلاح الاختلال في المصروفات والعمل على إيقاف الهدر في المال العام، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما مبررات ارتفاع تكاليف الإنتاج النفطية بنسبة (22 %) حسب الميزانية التقديرية المعلنة لوزارة المالية؟

2- هل هذا الارتفاع مؤقت ناتج عن ظروف مؤقتة أم عامة؟ يرجى تزويدي بالتفاصيل الفنية الخاصة بذلك.

3- هل هناك خطة موضوعة لتقليل هذا الارتفاع؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها في حال الإجابة الإيجاب.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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