عبدالوهاب العيسى يسأل وزير النفط عن ارتفاع تكاليف الإنتاج النفطية

وجّه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا بشأن ارتفاع تكاليف الإنتاج النفطية.

ونصّ السؤال على ما يلي:

تماشياً مع خطة الدولة الرامية إلى إصلاح الاختلال في المصروفات والعمل على إيقاف الهدر في المال العام، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما مبررات ارتفاع تكاليف الإنتاج النفطية بنسبة (22 %) حسب الميزانية التقديرية المعلنة لوزارة المالية؟

2- هل هذا الارتفاع مؤقت ناتج عن ظروف مؤقتة أم عامة؟ يرجى تزويدي بالتفاصيل الفنية الخاصة بذلك.

3- هل هناك خطة موضوعة لتقليل هذا الارتفاع؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها في حال الإجابة الإيجاب.