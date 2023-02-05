لجنتان برلمانيتان تعقدان اجتماعهما اليوم الأحد

تقعد لجنتان برلمانيتان اجتماعهما اليوم الأحد، لمناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول أعمالهما وتكليفات المجلس لهما.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقديرات أبواب الإيرادات الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023-2024.

وتنظر في تقديرات مصروفات الباب الأول- تعويضات العاملين الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023-2024.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.

كما تناقش لجنة شؤون ذوي الإعاقة الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعددها (16) اقتراحاً بقانون.

ويحضر الاجتماع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من ينوب عنه من المختصين.