دوليات

مصرع امرأة وطفل جراء غرق زورق للمهاجرين في بحر إيجه

منذ 32 دقيقة
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(كونا) – لقيت امرأة وطفل مصرعهما غرقا اليوم الأحد بعد انقلاب وغرق زورق كان يقل مجموعة من الهاجرين غير الشرعيين في بحر إيجه متجها إلى الجزر اليونانية.
وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن الحادثة وقعت بالقرب من جزيرة إلاريوز اليونانية حيث أنقذت قوة من خفر السواحل اليونانية بعد ذلك 41 شخصا ممن كانوا بالزورق نقل بعضهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
وتشهد الحدود المشتركة بين تركيا وبلغاريا وأيضا اليونان وتركيا بالإضافة إلى الشواطئ التركية تزايدا في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون الطرق البرية أو البحرية بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية.

منذ 32 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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