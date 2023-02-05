مظاهرات حاشدة في تل أبيب ضد «طموحات» نتانياهو

(د ب أ) – تظاهر آلاف الإسرائيليين في ليل السبت الخامس على التوالي ضد الخطط الحكومية لإجراء إعادة هيكلة قضائية مثيرة للجدل في البلاد.

وتجمعت الحشود رغم الطقس الممطر وسط مدينة تل أبيب الساحلية. ولوح العديد منهم بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا «الحرية.. المساواة.. جودة الحكومة».

وشارك أشخاص في احتجاجات في الشوارع في حيفا أيضاً.

ويرغب المتظاهرون في إيقاف خطوات لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المحافظة دينياً لإضعاف النظام القضائي في البلاد عمداً.

وشبّه رئيس «الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل» إيلياد شراجا، رئيس الوزراء نتانياهو بالإمبراطور الروماني نيرون، الذي نظر إلى روما وهي تحترق برضا.

وهتف شراجا مراراً «العار.. العار.. العار» وانضم إليه الحشد. وذكر أن نتانياهو يرغب في إساءة استغلال لتجنب الإدانة في محاكمته بالفساد.

كما حذر من «خطة شيطانية» من خلال الحكومة لتحويل إسرائيل من دولة يهودية ديمقراطية إلى دولة دكتاتورية.

وبحسب خطط وزير العدل ياريف ليفين يمكن للأغلبية البرلمانية أن تمرر قانوناً حتى إذا قالت المحكمة العليا إنه ينتهك القانون الاساسي بالبلاد.

ويريد ليفين، الذي يتهم المحكمة العليا بالتدخل السافر في القرارات السياسية، أيضاً أن يغير تكوين الهيئة التي تعين القضاة.