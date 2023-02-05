دوليات

موسكو وطهران تخططان لبناء مصنع لإنتاج آلاف المسيّرات في روسيا

منذ 20 دقيقة
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تخطط روسيا وإيران لبناء مصنع جديد لإنتاج ما لا يقل عن 6 آلاف طائرة مسيرة إيرانية لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، الأحد، عن مسؤولين قالت إنهم من دولة حليفة للولايات المتحدة.
واعتبر المسؤولون أن المصنع الجديد الذي سيبنى في روسيا جزء من التحالف العسكري الناشئ بين طهران وموسكو، مشيرين إلى أن وفداً إيرانياً رفيع المستوى سافر إلى روسيا في أوائل يناير الماضي لزيارة الموقع المخطط بناء المصنع فيه، والوقوف على تفاصيل كيفية بدء المشروع وتشغيله.
وأضاف المسؤولون أن مصنع الطائرات المسيرة الجديد يعد جزءاً من صفقة قيمتها مليار دولار بين روسيا وإيران، لافتين إلى أن موسكو زودت طهران بالأسلحة التي تم الاستيلاء عليها في ساحة المعركة في أوكرانيا.

منذ 20 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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