أردوغان: زلزال اليوم أكبر كارثة شهدتها تركيا منذ عام 1939

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن زلزال مرعش الذي وقع فجر اليوم (الاثنين)، يعد أكبر كارثة شهدتها تركيا منذ زلزال أرزينجان عام 1939 .

وكشف أردوغان عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 912 قتيلاً وإصابة 5 آلاف و385 في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد .

وأضاف أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون العمل والعدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة .

وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض بلغ ألفين و470، والأبنية المنهارة وصل عددها إلى ألفين و818

ولفت إلى أن تركيا تلقت عروضاً للمساعدة من 45 دولة إلى جانب دول “الناتو” والاتحاد الأوروبي .