إيطاليا تحذر من اختراق إلكتروني واسع النطاق لخوادم الكمبيوتر في عدد من ‏الدول

قالت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني (ACN) في إيطاليا، إن الآلاف من خوادم الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم استُهدفت بهجوم إلكتروني من برمجيات خبيثة ransomware، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات الحماية العاجلة.
وقال روبرتو بالدوني المدير العام لـ ACN لرويترز إن الهجوم السيبراني سعى إلى استغلال ثغرة في البرمجيات، مضيفا أنه كان على نطاق واسع.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية نقلاً عن ACN، أنه تم اختراق الخوادم في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وفنلندا وكذلك الولايات المتحدة وكندا.
كان من المحتمل أن تتأثر العشرات من المنظمات الإيطالية، وقد تم تحذير العديد منها لاتخاذ إجراءات لتجنب حظرها من أنظمتها.
وأبلغ عملاء شركة Telecom Italia عن مشكلات في الإنترنت في وقت سابق اليوم الأحد، لكن لا يُعتقد أن المسألتين مرتبطتان.
وأعلن مسؤولو الأمن السيبراني في الولايات المتحدة أنهم يعكفون على تقييم تأثير حادث اختراق سيبراني بعد أن دقت إيطاليا ناقوس الخطر في وقت سابق بشأن هجوم اختراق عالمي لخوادم الحواسب.
وقالت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA): “CISA تعمل مع شركائها من القطاعين العام والخاص لتقييم آثار هذه الحوادث المبلغ عنها وتقديم المساعدة عند الحاجة”.
وأضافت في بيانها أن أي منظمة تتعرض لحادث يتعلق بالأمن السيبراني يجب أن تبلغ عنها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي أو CISA.