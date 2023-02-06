الدولار الأميركي واليورو يستقران أمام الدينار

(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 305ر0 كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 329ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس الأحد.

وذكر بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني أن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 368ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 08ر0 في المئة إلى مستوى 330ر0 دينار واستقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

