اقتصاد

الدولار الأميركي واليورو يستقران أمام الدينار

منذ ساعة واحدة
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 0.305 كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.329 دينار مقارنة بأسعار أمس الأحد.

وذكر بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني أن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.368 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.08 في المئة إلى مستوى 0.330 دينار واستقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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