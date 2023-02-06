دوليات

الصين تحثّ أميركا على عدم تصعيد الموقف فيما يتعلق بالمنطاد

منذ 3 ساعات
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حثّت الصين الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، على عدم تصعيد التوتر أو اتخاذ أي إجراءات تضر بمصالح بكين رداً على إسقاط منطاد صيني قالت إنه مدني بطبيعته ودخل المجال الجوي الأمريكي بطريق الخطأ.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ في تصريحات للسفارة الأميركية في الصين، إن «الصين تعارض بقوة وتحتج بشدة على ذلك. الحكومة الصينية تتابع عن كثب تطورات الوضع».

وانتقدت بكين، أمس، قرار «البنتاغون» إسقاط منطاد صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسّس وتم رصده فوق أميركا الشمالية، متهمة الولايات المتحدة بـ«المبالغة في رد الفعل وبانتهاك الممارسات الدولية بشكل خطير».

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن «الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجاتها على استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة لمهاجمة المنطاد المدني غير المأهول»، مشددة على أنها «تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية».

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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