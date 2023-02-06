المرزوق: نمو أرباح «بيتك» بنسبة 101.7% للربع الأخير نتيجة تضمين أرباح «المتحد البحريني»

• الرشود: «بيتك» أول بنك في الكويت يحصل على شهادة تقييم الاستدامة المستوى الذهبي

• مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 15% نقداً و10% أسهم منحة

قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق إن «بيتك» حقق صافي أرباح للمساهمين لعام 2022، بلغت 357.7 مليون دينار، بنسبة نمو 47% مقارنة بالعام السابق 2021، وقد ساهم البنك الأهلي المتحد – البحرين في تلك الأرباح بمبلغ 62.5 مليونا، وبنسبة مساهمة 17.5%، وهي تمثل نتائج مجموعة البنك الأهلي المتحد عن الفترة من تاريخ الاستحواذ في 2 أكتوبر 2022 حتى نهاية العام المالي 2022، ضمن إطار نجاح استكمال صفقة استحواذ «بيتك» على 100% من أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني، وإدراج وبدء تداول أسهمه في بورصة البحرين في 6 أكتوبر 2022.

وأوضح المرزوق أن فترة الربع الأخير من 2022 شهدت نموا قياسيا وتاريخيا في أرباح مساهمي «بيتك» بلغت نسبته 101.7% مقارنة بالربع الأخير من عام 2021، نتيجة تضمين أرباح مجموعة البنك الأهلي المتحد البحريني، كما ارتفعت ربحية السهم في الربع الرابع من 7.74 فلوس إلى 10.70 فلوس بزيادة بلغت 38.2%. وبلغت ربحية السهم 33.58 فلسا لعام 2022 مقارنة ب25.99 فلسا عن العام السابق 2021، وبنسبة زيادة 29.2%، وبلغ صافي إيرادات التمويل 800.5 مليون دينار لعام 2022، بنسبة نمو بلغت 36.7% مقارنة بالعام السابق، وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل ليصل إلى 1.072 مليون لعام 2022 بنسبة نمو بلغت 32.2% مقارنة بالعام السابق، وبلغ صافي إيرادات التشغيل 723.3 مليونا لعام 2022، بنسبة نمو بلغت 43.8% مقارنة بالعام السابق.

وبلغ رصيد إجمالي الموجودات 37 مليار دينار عام 2022، بزيادة قدرها 15.2 مليارا، وبنسبة نمو 69.7% عن العام السابق 2021، وارتفع رصيد مديني التمويل لعام 2022 ليصل الى 18.8 مليارا، بزيادة قدرها 7.5 مليارات، وبنسبة زيادة 65.9% مقارنة بالعام السابق، وزادت حسابات المودعين لتبلغ 22.5 مليارا، بزيادة قدرها 6.6 مليارات، وبنسبة نمو 41.7% عن العام السابق.

المرزوق: الاستحواذ يجعل من «بيتك» أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي بالعالم

وبلغت حقوق المساهمين 5.4 مليارات دينار لعام 2022، وبنسبة نمو 177.4% عن العام السابق 2021، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.66% متخطيا الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهو ما يؤكد متانة المركز المالي ل «بيتك»، وأوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 15% وأسهم منحة بنسبة 10%، بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

أداء تشغيلي قوي

وأضاف المرزوق أن «بيتك» نجح في 2022 في مواصلة نهجه المستدام بتحقيق الأرباح والنمو في جميع المؤشرات المالية الأساسية، مشيدا بتحقيق معدلات إيجابية فيما يتعلق بمؤشرات الربحية والعائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين، وتحسين مؤشرات جودة الأصول ومعدلات تغطية الديون من المخصصات، كما نجح «بيتك» في الحفاظ على معدلات جيدة للتكلفة إلى الإيراد، ما يؤكد مرونة نموذج الأعمال ونجاح استراتيجيته وخططه.

وأشار إلى أن «بيتك» يتمتع بنسب سيولة كبيرة وقاعدة رأسمالية متينة تدعم نمو أعماله، مشيدا بالأداء التشغيلي القوي الذي نتج عنه تسجيل نمو في الإيرادات التشغيلية وفي الأرباح وفي المحفظة التمويلية وفي ودائع العملاء.

نجاح مشروع استراتيجي واعد

وأفاد المرزوق بأن عام 2022 شهد اكتمال صفقة الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، ونجاح مشروع استراتيجي واعد، ما يمثل مرحلة تاريخية ومحورية في مسيرة «بيتك»، ليجعل الاستحواذ من «بيتك» أكبر بنك بالكويت، وثاني أكبر بنك إسلامي بالعالم، وترتفع قيمته السوقية حاليا الى اكثر من 11 مليار دينار.

ابتكارات التكنولوجيا المالية

ولفت المرزوق إلى أن «بيتك» يواصل تميزه في توفير حلول مالية ضمن أعلى معايير الجودة، مع المضي قدما في تبني أحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في المعاملات المصرفية وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا، بما يعزز مكانة «بيتك» الرائدة، وينقل تجربة العميل الى مستويات جديدة.

وأضاف أن «بيتك» هو أول بنك في الكويت يطبق تقنية الذكاء الاصطناعي بالعمليات التشغيلية، وأول بنك يقدم خدمة طلب التمويل الشخصي باستخدام التوقيع الرقمي عبر تطبيق KFHonline، ومن أوائل المنضمين إلى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»، ومن أوائل البنوك التي أطلقت خدمة Apple Pay للعملاء، وانفرد بطرح باقة متنوعة من الحلول المصرفية الرقمية، وتعاون مع شركات رائدة لتطبيق تكنولوجيا أتمتة العمليات الروبوتية، إلى جانب العديد من المبادرات الرقمية المختلفة.

ربحية السهم 33.58 فلساً لعام 2022 بنسبة زيادة 29.2%

دعم الشركات والشباب

وأكد المرزوق أن «بيتك» يواصل جهوده في تقديم الخدمات المصرفية للشركات، ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال والشباب باعتبارهم أحد عناصر الاستدامة ومن أبرز محاور استراتيجية «بيتك» خلال الفترة المقبلة، وكذلك ضمن إطار المسؤولية الوطنية والمجتمعية.

تعظيم الربحية

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود أن تحقيق «بيتك» معدلات نمو في المؤشرات المالية الرئيسية يؤكد قوة الأداء والمتانة المالية، ويعبر عن الأداء المتوازن والنمو المستدام في جميع بنود الميزانية الرئيسية.

وأضاف الرشود أن «بيتك» مستمر في جهود تعظيم الربحية والعائد على حقوق المساهمين وتحسين جودة الأصول، مع التأكيد على تعزيز التناغم بين بنوك ووحدات المجموعة في تركيا والبحرين وماليزيا وألمانيا والسعودية، مع ترتيب الدخول إلى بلدان وأسواق جديدة مثل بريطانيا ومصر، في ظل نجاح استكمال استحواذ «بيتك» على 100% من أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني، الأمر الذي يساهم في توسيع نطاق القدرة على التنافس، وتعظيم عوائد المساهمين والعملاء.

تقدم ملحوظ

وأوضح الرشود أن «بيتك» حقق تقدما ملحوظا في استراتيجية التحول الرقمي، وحصل على تصنيف رائد السوق في الحلول الرقمية من مجموعة يوروموني العالمية، مشيرا إلى أن معدل الزيادة السنوية في حجم استخدام العملاء للحلول المالية الرقمية التي يوفرها «بيتك» عبر KFHonline يفوق 32%، ما يؤكد كفاءة الخدمات وجودتها، سواء تلك التي تقدم عبر الموبايل أو القنوات الأخرى.

وبين أن موقع KFHonline يوفر أكثر من 150 خدمة، كما تتيح أجهزة XTM وفروع بيتك الذكية KFH GO نحو 50 خدمة أخرى، ما يعني أن عميل «بيتك» لديه فرصة استخدام نحو 200 خدمة إلكترونية عبر الموبايل وقنوات تقديم الخدمة الذاتية المختلفة. وأكد أن «بيتك» يعد أول بنك في الكويت يحصل على شهادة تقييم الاستدامة المستوى الذهبي، مشددا على أن «بيتك» يقود المنافسة ويحقق نموا في قاعدة العملاء وفي الحصة السوقية لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد.