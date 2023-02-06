بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 65.6 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 65.6 نقطة ليبلغ مستوى 7402.32 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.89 في المئة.

وتم تداول 183.7 مليون سهم عبر 12241 صفقة نقدية بقيمة 70.2 مليون دينار «نحو 212.7 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 37.9 نقطة ليبلغ مستوى 5682.54 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.67 في المئة من خلال تداول 84.3 مليون سهم عبر 4076 صفقة نقدية بقيمة 11.5 مليون دينار «نحو 34.8 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 77.5 نقطة ليبلغ مستوى 8237.85 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.95 في المئة من خلال تداول 99.4 مليون سهم عبر 8165 صفقة بقيمة 58.6 مليون دينار «نحو 177.5 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 6.7 نقطة ليبلغ مستوى 5743.85 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.12 في المئة من خلال تداول 63 مليون سهم عبر 2505 صفقات نقدية بقيمة 7.5 مليون دينار «نحو 22.7 مليون دولار».

وكانت شركات «التقدم» و«إس تي سي» و«مراكز» و«منازل» الأكثر ارتفاعا أما شركات «بيتك» و«وطني» و«أجيليتي» و«إس تي سي» فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات «بيت الطاقة» و«كفيك» و«صلبوخ» و«سنرجي» الأكثر انخفاضا.