اقتصاد

«بيتك» يحقق 357.7 مليون دينار أرباحاً صافية في 2022

منذ 52 دقيقة
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(كونا) – أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» زيادة أرباحه الصافية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بنسبة 47 في المئة، لتبلغ 357.7 مليون دينار كويتي (نحو مليار دولار أميركي) مقارنة مع 243.4 مليون دينار (نحو 737.5 مليون دولار) في عام 2021.

وذكر «بيتك» في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الاثنين، ان ربحية السهم بلغت 33.5 فلس في 2022 مقارنة مع 25.9 فلس في 2021 بزيادة قدرها 29.2 في المئة.

وأسس البنك عام 1977 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 1.3 مليار دينار (نحو 3.9 مليار دولار) ويقدم الخدمات المصرفية وشراء وبيع العقارات والتأجير وتنفيذ المشاريع الانشائية وأنشطة تجارية أخرى.

منذ 52 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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