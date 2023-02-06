تحذيرات من خطر تسونامي في المحافظات الساحلية بعد زلزال تركيا

صرح رئيس مرصد الزلازل في تركيا أنها أخطرت 14 دولة بخطر تسونامي في المحافظات الساحلية بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة بقوة 7.9 درجة.

وأضاف رئيس مرصد الزلازل في تركيا أن هناك ارتفاعا طفيفا بمستوى المياه في بعض المحافظات التركية الساحلية.

من جهته أعلن جهاز الدفاع المدني الإيطالي عن خطر حدوث موجات مد عاتية «تسونامي» في جنوب البلاد ارتباطا بالزلزال الذي وقع صباح اليوم الاثنين.

جاء ذلك على لسان رئيس الجهاز فابريزيو كورسيو الذي قال على الهواء مباشرة في قناة RaiNews24 إن خطر حدوث تسونامي في جنوب إيطاليا بسبب الزلزال القوي الذي ضرب جنوب تركيا صباح اليوم.

وبحسبه، فإن التحذير من خطر حدوث تسونامي الذي أعلنته في وقت سابق خدمة الدفاع المدني يتعلق بالمناطق الجنوبية من البلاد، وفي مقدمتها المناطق الساحلية المتاخمة لمناطق صقلية وكلابريا وبوليا، إلا أنه تابع: «لقد قدم مركز التحذير من التسونامي التابع للمعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين Ingv المعلومات في الوقت المناسب حول مثل هذا الخطر على جزء من الساحل الشرقي للبلاد، إلا أنه في الوقت الحالي لم يعد هناك مثل هذا الخطر».

وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين 6 فبراير مخلفاً مئات الضحايا من القتلى والجرحى حتى الآن في حصيلة غير نهائية.