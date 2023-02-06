مجلس الأمة

صالح عاشور: إن كانت الحكومة جادة في إصلاح التعليم فعليها حضور جلسة الخميس

منذ 3 ساعات
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أكد النائب صالح عاشور أن حكومة تصريف العاجل لا يعني عدم حضور جلسات مجلس الأمة واجتماعات لجان المجلس .

وأوضح عاشور في تصريح صحافي «إن كانت الحكومة جادة في اصلاح التعليم وتقويم الاعوجاج في ارتفاع نسب المتفوقين بشكل كبير بسبب الغش في الاختبارات لوجود شبكة تم تحويلها للنيابة العامة تعمل على تسريب الاختبارات لضعاف النفوس فعليها أن تحضر الجلسة الخاصة يوم الخميس القادم لتعرض على المجلس خطواتها وإجراءاتها لحل هذه المشكلة».

وأضاف «كما نحذر أي وزير من استغلال الموقف حالياً بمخالفة التعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية بوقف النقل بين الجهات الحكومية لأن هذا ضرب في القوانين واللوائح التي أصدرها الديوان وأي محاولة للإلئتفاف على هذا التعميم سنتصدى لها ، وقد قمنا بتوجيه سؤال للوزير المعني بهذا الشأن وكذلك قدمنا رسالة للمجلس تم إدراجها على جدول الأعمال». 

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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